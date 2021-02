«Headphone challenge»: le défi inquiétant qui incite à l’extrême maigreur (vidéo)

La polémique a émergé dans la presse britannique. Outre-Manche, une journaliste, Danae Mercer, parcourt les réseaux sociaux quand elle tombe sur un défi d’un nouveau genre : le « headphone challenge ». Populaire sur TikTok, elle est choquée de découvrir le concept de cette nouvelle tendance : faire deux fois le tour de sa taille avec les fils de ses écouteurs pour que les internautes montrent « à quel point ils sont minces ». Le challenge, devenu rapidement viral au Royaume-Uni, fait aujourd’hui réagir les tabloïds britanniques qui s’inquiètent des retombées de ces vidéos qui encouragent à maigrir toujours plus.

Un appel à la vigilance

Pour Danae Mercer, qui a fait office de lanceuse d’alerte, le sujet est grave. Elle se dit « très préoccupée » par ce défi qui ne peut qu’inciter à l’anorexie. « Par-dessous tout, je veux que cette plateforme reste un endroit heureux. Un endroit sécurisant dans ce monde qui est si lourd », explique-t-elle. « Mais quand je vois des enfants de 8 ans qui parlent de leur régime, des ados de 13 ans qui partagent leur IMC (Indice de masse corporelle) (…) et des jeunes qui entourent la corde de leurs écouteurs autour de leur taille, je dois dire quelque chose ».

« En tant que journaliste, j’en ai marre de ne rien faire et d’espérer que quelque chose change. En tant que survivante d’un trouble du comportement alimentaire, je me sens vraiment concernée », poursuit Danae Mercer qui appelle à la vigilance face au phénomène, « parce qu’internet peut être si génial et créatif et amusant, mais ça peut aussi être tout le contraire ».