Un artiste transforme les armes en instruments de musique (vidéos)

Toutes les semaines, le sculpteur serbe Nikola Macura se promène dans un cimetière de vieilles armes au service de son dernier projet, fabriquer des instruments de musique avec du matériel de guerre. Ce qu’il recherche avant tout dans les montagnes de casques anciens, de fusils d’assaut et de missiles désactivés qui s’étalent à ciel ouvert c’est leur son potentiel. L’artiste de 42 ans veut transformer des instruments de destruction en vecteurs de création dans une région qui porte encore les stigmates des guerres ayant consacré l’explosion de l’ex-Yougoslavie dans les années 1990.

« Faire de la musique, pas la guerre »

Nikola Macura a déjà fabriqué un violoncelle à l’aide d’un bazooka et d’un conteneur de gaz, une guitare avec un fusil Zastava M70 et un casque de l’armée yougoslave, ainsi qu’un violon à partir du magazine d’un fusil automatique et d’une boîte à pharmacie de secours. « Les armes sont toutes autour de nous. Nous sommes tellement cernés par la destruction qu’on ne la remarque plus », déclare à l’AFP l’artiste enseignant à l’académie des arts de Novi Sad, dans le nord du pays des Balkans.