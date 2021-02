Les solutions pour renouer avec le bien-être et le sommeil

Nombreuses sont les personnes à ressentir actuellement une fatigue grandissante. Un sentiment non seulement lié à certains troubles du sommeil mais aussi à la démotivation ambiante. Pour sortir de ce cercle vicieux, il est possible de mettre en pratique des conseils faciles à appliquer. Charlotte Mauchien, psychologue aux urgences psychiatriques de Saint-Luc, explique quelles mauvaises habitudes il est préférable d’abandonner pour les remplacer par des gestes et des pratiques plus appropriées.

...