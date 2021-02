Ancien candidat de la « Star Academy », Mario a aidé son père à mourir

Mario Barravecchia est un ancien candidat belge de la première édition de la « Star Academy ». Présent en tant qu’invité dans l’émission « L’instant de Luxe » sur la chaîne Non Stop People ce mercredi 10 février, l’homme de 44 ans a évoqué avec émotion le décès de son papa. Celui-ci avait en effet choisi de se faire euthanasier et son fils l’a accompagné dans ce processus difficile.

« En Belgique, l’euthanasie assistée est autorisée. Et mon père voulait absolument partir, il voulait que je signe cet accord. Je l’ai fait pour lui faire plaisir. Il a voulu mourir à la maison. Ce jour-là, il y avait toute la famille, mes tantes, mes oncles... Et tout le monde est parti à un moment donné. Le médecin est venu. Je ne voulais pas lui injecter ce produit, j’avais l’impression de donner la mort à mon père. C’est compliqué pour un enfant », a ainsi expliqué Mario.

« Il m’avait toujours dit que s’il devait respirer avec une machine, je devais débrancher cette machine. Donc j’ai débranché la machine de mon papa, et puis voilà. Il a respiré quelques instants et il est parti. Je lui ai dit à l’oreille ce que je voulais lui dire, il n’était plus conscient. C’est très compliqué de parler de tout ça », a-t-il ajouté, ému, rapporte Non Stop People.