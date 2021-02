«Buffy»: Charisma Carpenter accuse le réalisateur Joss Whedon de harcèlement et d’abus de pouvoir

« Pendant près de deux décennies, j’ai tenu ma langue et même inventé des excuses pour certains événements qui me traumatisent encore à ce jour », dit-elle. Mais maintenant, c’est fini ! Charisma Carpenter, qui interprétait le rôle de Cordelia dans la série « Buffy », a pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer le réalisateur Joss Whedon, qu’elle accuse de l’avoir « traumatisée ». Une initiative soutenue par la star Sarah Michelle Gellar, qui incarnait l'héroïne. « Il était méchant et agressif, il me dénigrait ouvertement devant les autres » Dans son message publié ce mercredi, Charisma Carpenter détaille la façon dont Joss Whedon l’aurait traitée lors du tournage de la série et du spin-off « Angel », en l’accusant de comportements « hostiles et toxiques ». « Joss Whedon a abusé de son pouvoir à de nombreuses reprises lorsque nous travaillions ensemble sur les tournages de Buffy et d’Angel », peut-on lire. « Il trouvait cela drôle, mais cela a développé mon anxiété, m'a fait perdre le contrôle de moi-même et m'a éloignée de mes collègues. Ces incidents dérangeants ont déclenché une maladie physique chronique dont je souffre encore. C’est le cœur battant et lourd que je confie avoir surmonté cela en m'isolant et, parfois, de façon destructrice », écrit l’actrice.

Les révélations de la comédienne sont encore plus frappantes lorsqu’elle raconte comment Joss Whedon aurait agi alors qu’elle était enceinte de quatre mois. Il l’aurait qualifiée à ce moment-là de « grosse »» en public, devant toute la production, lui demandant si elle comptait « garder » un enfant qui était accusé de « détruire » la série. « Il a manipulé ma féminité et ma foi et m'a virée sans cérémonie la saison suivante quand j'ai accouché », clame-t-elle. « Il était méchant et agressif, il me dénigrait ouvertement devant les autres », le tout dans une ambiance exécrable teintée de compétition entre les membres du casting. Elle conclut en disant qu’en réalité, c’était Joss Whedon, « le vampire ».