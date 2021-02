Sa voiture fait une chute de 20 mètres et il s’en sort indemne (vidéo)

Ce samedi 6 février, cet automobiliste a dû voir sa vie défiler devant ses yeux ! Alors qu’il emprunte une autoroute surélevée du Wisconsin, son véhicule dérape et fait une chute d’une vingtaine de mètres. Un accident qui serait fatal dans la plupart des cas, mais pas ici.

Un miracle !

La chute effrayante de la voiture, visible sur la vidéo d’une caméra de surveillance, ne laisse pourtant que peu d’espoirs, mais un concours de circonstances a permis d’éviter le pire. De un, aucune voiture ne circulait sur la route située en contrebas, là où s’est écrasé le véhicule. De deux, il est tombé à plat et à l’envers, et non pas dans une position encore plus dangereuse pour le conducteur. De trois, des personnes ont vu la scène et ont immédiatement prévenu les secours.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils étaient prêts à réanimer la victime mais surprise, elle est consciente. Mieux : elle ne présente aucune blessure grave. Elle a quand même été envoyée à l’hôpital pour faire quelques examens mais il s’avère que tout va bien. En somme : ce conducteur est un miraculé !