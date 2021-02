Mort de Kobe Bryant: le pilote de l’hélicoptère jugé responsable de l’accident

L’ancienne vedette des Lakers de Los Angeles voyageait avec sa fille Gianna, 13 ans, et six autres passagers à bord de l’hélicoptère Sikorsky S-76B qui s’est écrasé le 26 janvier 2020 sur une colline de Calabasas, au nord-ouest de Los Angeles. Il n’y a eu aucun survivant. Le pilote, Ara Zobayan, 50 ans, était considéré comme expérimenté, mais il se serait « infligé une pression » en raison de ses relations amicales avec son passager, et aurait poursuivi un mauvais plan de vol malgré les mauvaises conditions, deux éléments ayant contribué au drame, selon l’agence chargée de déterminer officiellement la cause de l’accident, le NTSB.

« Sa décision de continuer à voler à vue dans des conditions météorologiques de vol aux instruments, qui ont entraîné sa désorientation spatiale et la perte de contrôle, ont mené à l’accident fatal », a indiqué dans un communiqué le NTSB, à l’issue de près d’un an d’enquête. Selon cette dernière, la société gérante de l’appareil, Island Express, n’avait pas les certifications pour les vols aux instruments avec des passagers, et le pilote, Ara Zobayan, a violé le règlement en entrant dans le brouillard.