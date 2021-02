«Mr. & Mrs. Smith» revient en série avec Donald Glover et Phoebe Waller Bridge

le film avait déjà fait un carton en 2005. Entre action et romantisme, il était déjà l’adaptation d’une série éponyme joué par Scott Bakula. Aujourd’hui, Donald Glover et Phoebe Waller Bridge vont reprendre les personnages bien connus de Mr. et Mrs Smith, mariés et tous deux tueurs à gages avec leur mission : s’entre-tuer.

L’annonce de projet s’est faite par les deux stars sur instagram.

La série sera disponible sur la plateforme de streaming d’Amazon, Prime Video pour 2022. Jennifer Salke, responsable du Amazon Studios est très contente des acteurs et producteurs : « Vous parlez d’une équipe de rêve ! Donald et Phoebe sont deux des plus talentueux créateurs et acteurs du monde ». Elle ajoute : « C’est véritablement un rêve pour nous, comme ça le sera pour notre public international, d’avoir ces deux forces de la nature qui collaborent. Mr. & Mrs. Smith est iconique, on est impatient de voir comment Dinald, Pheobe et Francesca vont se l’approprier ».