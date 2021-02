«J’ai essayé tous les régimes 7 fois»: Maggie De Block s’exprime pour la première fois sur son obésité

« L’obésité, c’est une maladie chronique »

L’ancienne ministre ne ferme pas les yeux sur sa santé mais sait garder du recul : « Être obèse ne signifie pas que vous vivez une vie malsaine. Peut-être sommes-nous même plus soucieux de notre santé, en essayant de faire de l’exercice et de bien manger ». Elle ajoute que plusieurs facteurs entrent en jeu quand il s’agit d’obésité : « (…) l’hérédité, les médicaments. On sait que prendre un médicament peut faire prendre 20 ou 30 kilos à une personne. L’obésité, c’est une maladie chronique. c’est un fardeau pour votre corps, votre cœur et vos articulations. La comorbidité est connue, on l’a vu pendant cette crise corona ».