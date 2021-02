Mercedes EQA: full électrique raisonnable

EQ, c’est le label électrifié de Mercedes. Il y avait déjà le EQC, lancé il y a plus d’un an. Mais aussi le EQV, version à batterie sur « minibus » Classe V, dans les starting-blocks. Voici maintenant le plus petit de la bande, le SUV compact EQA. En matière de voitures électriques, il y a ceux qui proposent une version à batterie d’un modèle existant, sans toucher à son look (Peugeot e-208 par exemple), et il y a ceux qui optent pour un modèle totalement indépendant (Renault Zoé ou Nissan Leaf). Chez Mercedes, on choisit la voie du milieu, en retouchant de façon très perceptible...