«Koh-Lanta: les armes secrètes»: la date de diffusion et les derniers détails enfin dévoilés

Trois mois après la fin de l’inédit « Koh-Lanta : les 4 Terres », remporté par Alexandra et où les candidats étaient répartis en tribu par région d’origine, TF1 diffusera déjà le nouvel opus du jeu d’aventure. En effet, la chaîne privée a révélé mardi soir que « Koh-Lanta : les armes secrètes » débuterait le 12 mars prochain.

Comme son nom l’indique, cette nouvelle saison promet aussi des surprises car des armes secrètes seront cachées sur les camps. Dans un communiqué, TF1 précise que « certaines offriront des doubles votes, d’autres contreront des colliers d’immunités. Certaines provoqueront des duels ou auront le pouvoir de détourner des votes ».

Au total, ce seront 20 candidats qui intégreront les équipes de « Koh-Lanta : les armes secrètes », tourné pour la première fois en Polynésie française, à cause du coronavirus. Cette fois, retour aux fondamentaux du jeu, les aventuriers seront répartis en deux équipes, les jaunes et les rouges. TF1 a d’ailleurs déjà dévoilé en partie les portraits vidéos des 20 candidats, 10 hommes et 10 femmes. Instructrice de survie, moniteur d’escalade, coach sportive, maraîcher, agricultrice, pharmacien, journaliste sportive, restaurateur, etc. : les profils sont divers et les caractères plus aiguisés les uns que les autres !