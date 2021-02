Que voulait dire «énorme problème technique» pour le JT de 13h de TF1?

Le report de l’édition du 13h du JT de TF1 était inédit. La chaîne n’a pas voulu en dire plus pourtant il semble que la panne était celle du réseau et par conséquent, des logiciels.

L’événement était inédit en presque quarante ans d’antenne, le JT du 13h a eu lieu en retard et écourté. « Nous ne sommes pas en mesure de diffuser un seul reportage » a annoncé Marie-Sophie Lacarrau en laissant tout de même la porte ouverte à un possible retour à l’antenne plus tard. Finalement l’édition a pu avoir lieu avec plus de 40 minutes de retard. La journaliste reprend son journal en expliquant « qu’une panne réseau affecte toutes nos antennes dont celle de LCI. Là, nous sommes en mesure de prendre l’antenne ».

Un problème de réseau Rapidement, les téléspectateurs se sont inquiétés d’une cyberattaque comme y avait pu être confronté France Télévisions en juin 2020 ou le groupe M6 en octobre dernier. Sans oublier la grande cyberattaque qui avait touché TV5 Monde en 2015. TF1 a tout de suite écarté l’hypothèse de la cyberattaque sans pour autant offrir plus d’explications.

Une dizaine de minutes avant de prendre l’antenne, le réseau ne fonctionne plus comme le rapporte Le Parisien. Malheureusement, les outils informatiques dont le logiciel Dalet, en dépendent et ne répondent plus. C’est principalement ce logiciel Dalet, qui permet d’envoyer des images, des vidéos ou des jingles en arrière plan sur le plateau mais qui sert aussi de conducteur et pour envoyer les différents reportages.