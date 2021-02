On sait enfin qui a «vandalisé» le Cri de Munch

C’est une toute petite phrase, inscrite dans un coin de la toile du Cri peint par Edvard Munch, mais le message se veut frappant : « ne peut avoir été peint que par un fou ». Pour découvrir qui a pu avoir l’audace d’une attaque aussi directe envers le peintre, les conservateurs du Musée national d'art, d'architecture et de design de Norvège ont été mis à contribution. Dans un communiqué publié lundi, ils disent être arrivés à la conclusion que l’explication jusque-là avancée sur l’identité du malfrat est fausse.

En réalité, cette phrase serait une forme de pied-de-nez du peintre norvégien à une critique d’un étudiant d’art, Johan Scharffenberg, qui l’avait traité de fou. Il faut dire que Munch avait été très affecté par la mort de sa mère et de sa sœur et que ses toiles n’étaient pas forcément des plus joyeuses. Il avait même été dans un hôpital psychiatrique. Mais avec cette phrase inscrite sur le Cri, Edvard Munch aurait en quelque sorte pris le contrepied de ces événements.