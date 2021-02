La poule au pot d’Henri IV

Henri IV déguste une poule au pot en compagnie de sa maîtresse Gabrielle d’Estrées. Gravure in «La cuisine des familles» de 1905-1908. - BelgaImage

Le bon roi Henri IV est entré dans la légende pour deux raisons principales : son assassinat, le 14 mai 1610, par François Ravaillac, rue de la Ferronnerie à Paris, et… la poule au pot. Le Roi avait décidé de faire de cette spécialité de la cuisine du Gers et du Béarn sans doute le premier « plat national » de France et de Navarre, soit une potée de poule cuite au bouillon, dans une cocotte, avec des légumes (carottes, navets, poireaux, oignons cloutés de girofle). Sa célèbre phrase, citée par Hardouin de Péréfixe, en témoigne : « Si Dieu me donne encore de la...