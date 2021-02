«Questions pour un Champion», une nouvelle règle «révolutionnaire» pour le jeu

Le jeu phare de plusieurs générations, à l’antenne depuis 32 ans connaît cette semaine une petite révolution. Samuel Etienne, qui succède à Julien Lepers, a réservé une surprise pour ces cinq ans à la tête de « Questions pour un Champion ». L’animateur garde le suspense, promet une petite révolution pour le jeu : « Ça, c’est gros ! » annonce-t-il sur Culture Médias sur Europe 1 ce lundi 22 février.

« Une petite révolution »

Au micro de Philippe Vandel, Samuel Etienne explique que, bien qu’il garde les fondamentaux pour le jeu, « il doit changer légèrement pour évoluer avec son temps. Et là on a cassé la sacro-sainte règle des cinq victoires, à partir de ce soir ». Jusqu’à maintenant, les joueurs gagnants ne pouvaient pas présenter plus de cinq victoires à la suite. Ils devenaient alors des « Super Champions », empochaient la cagnotte et quittaient l’aventure.