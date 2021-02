Simon Bowes-Lyon, cousin de la reine Élizabeth II est condamné à 10 mois de prison pour agression sexuelle

Il risquait jusqu’à 5 ans de prison

L’homme a admis les faits, il risquait jusqu’à cinq ans de prison. Ce sera seulement 10 mois qu’il devra faire. L’accusé est tout même inscrit sur le registre des délinquants sexuels et a présenté ses excuses à la victime. Elle dit avoir gardé des séquelles de cette agression. Simon Bowes-Lyon explique se sentir « honteux » et a ajouté au moment de sa condamnation : « Je ne pensais pas être capable de me comporter de la sorte mais je dois y faire face et prendre mes responsabilités ».