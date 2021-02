Un animateur de radio insulte BTS et est accusé de racisme anti-asiatique (vidéo)

Ce mardi, un animateur de la chaîne radio bavaroise Bayern3, Matthias Matuschik, a provoqué une polémique en s’attaquant directement au groupe sud-coréen BTS. A l’origine, il voulait surtout manifester son dégoût pour leurs chansons. Mais rapidement, cette critique musicale est devenue violente, à tel point qu’il est aujourd’hui accusé de racisme. Tant les fans de BTS que la maison de disque du groupe se disent choqués par les propos tenus en direct sur la radio allemande. Insulte après insulte Dans un premier temps, Matthias Matuschik attaque BTS en estimant que le boys band est un « virus de merde comme le Covid-19 » contre lequel « on trouvera un vaccin rapidement ». Une insulte hautement sensible puisqu’elle est constamment utilisée depuis un an contre la diaspora asiatique. Probablement conscient d’avoir été loin dans ses propos, Matthias Matuschik a tenté de se défendre : « Ce n’est pas contre la Corée du Sud. On ne pourra pas dire que je suis xénophobe, c’est juste à cause de ce boys band. J’ai une voiture qui vient de là-bas, c’est la plus belle des voitures. La Corée du Sud est super… sauf pour BTS ».

Mais après avoir calmé le jeu, l’animateur a repris de plus belle son offensive envers le groupe. Il critique alors vertement leur reprise du tube de Coldplay, « Fix You », diffusée sur MTV. Bien que Coldplay ait loué la prestation, cette interprétation est « un blasphème » selon Matthias Matuschik. « Ces petits enfoirés se vantent d’avoir repris "Fix You", c’est scandaleux. Pour ça, BTS, vous devriez partir en vacances en Corée du Nord pour les 20 prochaines années », dit-il, sur un ton qui se voulait apparemment à moitié humoristique.