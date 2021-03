Jean-Pierre Pernaut prend la défense de PPDA accusé de viol: «Ce sont des témoignages mensongers» (vidéo)

Jean-Pierre Pernaut était l’invité des « Grandes Gueules » sur RMC. Pour lui certains des témoignages sont mensongers concernant Patrick Poivre d’Arvor sont mensongers suite à l’accusation de ce dernier de viol sur Florence Porcel en 2004 et 2009. Elle avait alors 21 ans et lui 57 ans.

Deux plaignants et des témoignages mensongers

Ces accusations ont fait grand bruit et Jean-Pierre Pernaut a réagi. Il explique être choqué par ce qui se dit dans la presse et il ajoute que pour lui : « il y a deux plaignants, on verra après qui est la victime, pour l’instant on ne peut rien dire d’autre », argument qu’il a répété plusieurs fois.