Michel Cymes indigné par le docu complotiste Hold-Up: «Ça m'a rendu dingue» (vidéo)

Cette semaine, Michel Cymes était l’invité de l’émission « On refait la télé » sur RTL. A un moment, celui-ci a été amené à revenir sur le documentaire conspirationniste « Hold-Up » qui a fait beaucoup parler de lui l’automne dernier en prétendant révéler un « complot mondial » sur la pandémie de Covid-19. Non seulement le médecin le plus populaire des Français y est opposé mais il se montre indigné, surtout vis-à-vis des intervenants qui affirment avoir été piégés par les réalisateurs.

« Il y a un moment, on est responsable, on ne fait pas n’importe quoi »

Quand il lui est demandé s’il avait vu « Hold-Up », Michel Cymes confie qu’il en a « vu des extraits », mais cela a suffi à le faire sortir de ses gonds. « Ca m’a tellement rendu dingue de voir ce qui s’y disait, et surtout de voir certains y participer », dit-il. L’animateur de RTL cite alors notamment le cas de l’ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, qui a affirmé s’être fait piégé et avoir vu ses propos déformés. Mais cela laisse Michel Cymes de marbre : « Il faut arrêter un peu on participe à un documentaire, on se renseigne. Quand on m’invite à participer à des trucs, je regarde ».

Le médecin est d’autant plus remonté à ce propos qu’il ajoute que Philippe Douste-Blazy a soutenu l’hydroxychloroquine sans que ce médicament ait démontré une réelle efficacité contre le Covid-19. « Il y a un moment, on est responsable, on est médecin, on ne fait pas n’importe quoi ». Mais Michel Cymes ne manque pas non plus de rappeler la responsabilité des autres intervenants du documentaire. « Ce n’est pas possible, on ne peut pas laisser des choses pareilles ».