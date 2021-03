«Lupin»: la bande-annonce de la deuxième saison dévoilée (vidéo)

Après son énorme succès en janvier, « Lupin » reviendra à la vitesse de l’éclair pour une deuxième saison. Après des annonces qui présageaient d’une sortie pour la deuxième moitié de l’année, Netflix a avancé la date à juin prochain. Trois mois avant, voici que la plateforme a publié une première bande-annonce pour donner l’eau à la bouche des téléspectateurs.

Sur celle-ci, on voit comment le personnage principal, incarné par Omar Sy, part sur les traces de son fils qui a une place centrale dans le dernier épisode de la première saison. Remonté comme jamais, il montre un visage beaucoup plus grave qu’auparavant, avec un air pince-sans-rire qui est désormais clairement mis au service de ses « opérations commando ». Une atmosphère bien plus sombre qui ne manquera sûrement pas de plaire à ceux qui ont suivi les premiers épisodes.