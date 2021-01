La deuxième partie de «Lupin» sortira plus tôt que prévu

Au début de cette semaine, le créateur de la série « Lupin », véritable carton sur Netflix depuis sa sortie, avait annoncé la deuxième partie des aventures du voleur Assane Diop pour « la fin de cette année 2021 ». Mais jeudi en fin de journée, Omar Sy (qui interprète le rôle principal, celui d’Assane Diop donc) et Netflix sont venus contredire les informations de George Kay. L’acteur français a en effet posté un message sur son compte Twitter, annonçant ceci : « La date de la partie 2 de Lupin était sous vos yeux depuis le début. Ou plutôt sur ma bannière… Vous l’avez vu, mais vous ne l’avez pas regardée ». Car de fait, Omar Sy a mis en bannière de son compte une image de la série, avec un petit « Été 2021 » dans le coin gauche. Un détail qui a soit échappé à tout le monde, soit été rajouté il y a quelques jours.

Sur Netflix, « Lupin » est un gros succès. Selon les projections, 70 millions d’abonnés auront regardé la série durant le premier mois de sa sortie. Ce qui est presque aussi bien que « The Witcher », 2e série la plus populaire sur Netflix, et qui vient juste d’être dépassée par « Bridgerton ». Cette dernière production a en effet atteint les 82 millions de vues dans le monde, un record absolu.