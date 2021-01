La saison 2 de «Lupin» déjà datée

C’est la grosse surprise de ce début d’année. En un rien de temps, la série « Lupin » devrait être, selon les projections, la deuxième série la plus vue de l’histoire de Netflix avec 70 millions de vues durant le premier mois après sa sortie. Seul The Witcher a fait mieux avec 76 millions. Fort de cette performance hors-norme, surtout pour une production française, la production de la série s’est déjà avancée sur la parution de la deuxième saison. Non seulement celle-ci est confirmée mais elle est aussi déjà plus ou moins datée.

Un projet « très excitant »

Décidé à profiter à 100% de l’énorme succès de « Lupin », Netflix veut manifestement faire les choses vite. Son créateur George Kay a ainsi confié au média espagnol SensaCine que la suite ne tardera pas. « Pour le moment, nous avons une première partie de cinq épisodes et une deuxième partie de cinq autres qui sortira à la fin de cette année 2021. Nous avons déjà tourné ces épisodes, donc c’est très excitant », dit-il.

George Kay en profite aussi pour donner quelques informations supplémentaires à propos de ce qui devrait arriver après cette deuxième salve. « Ensuite, nous espérons ensuite poursuivre la série pour de nombreuses autres parties. J’aime l’idée de voir le personnage du jeune Assane grandir en même temps que l’acteur. Ce serait formidable. Nous espérons que nous ferons d’autres épisodes ».