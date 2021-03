Interview de Meghan et Harry: les avis des Américains et des Britanniques totalement opposés

Lors de l’interview accordée à Oprah Winfrey et diffusée sur CBS ce dimanche soir, Meghan et Harry ont fait de nombreuses révélations. Ils ont entre autres évoqué : la nécessité de s’éloigner de la famille royale malgré les efforts fournis, les pensées suicidaires de Meghan Markle et l’absence d’aide apportée malgré les demandes, les propos racistes de la famille du prince Harry qui s’inquiétait de la couleur de la peau de leur fils Archie avant sa naissance, la déception du duc de Sussex par rapport à son père, le dénigrement dont sa femme a été victime… Suite à la diffusion de l’entretien-choc, les téléspectateurs se sont exprimés en masse sur les réseaux sociaux pour donner leur avis sur ce qu’ils venaient d’entendre. La plupart des Britanniques ont été choqués par les propos tenus, estimant que le couple avait été irrespectueux envers la reine Élizabeth II. Certains ont même appelé à ce que Meghan et Harry soient déchus de leur rang de duc et de duchesse, rapporte le Daily Mail.

Pour le présentateur de l’émission « Good Morning Britain », Piers Morgan, l’interview est carrément une « trahison absolument honteuse envers la Reine ». « Je m’attendais à toutes ces sornettes destructrices et égoïstes de la part de Meghan Markle – mais que Harry laisse tomber sa famille et la Monarchie comme ça est honteux. Harry veut que l’Amérique et le reste du monde haïssent sa propre famille, la Monarchie et son pays », a-t-il écrit sur Twitter.

À contrario, les Américains ont plutôt salué la prise de position de Meghan et Harry, en mettant en avant leur honnêteté. Ils ont reçu le soutien de Serena Williams, amie de la duchesse de Sussex. « Je connais très bien le sexisme et le racisme qu’utilisent les médias et les institutions pour vilipender les femmes et les personnes de couleur, pour nous minimiser, nous détruire et nous diaboliser. Nous devons reconnaître notre obligation de dénoncer les ragots malveillants et non fondés ainsi que le journalisme à scandale », a notamment écrit la joueuse de tennis, rapporte le Daily Mail.