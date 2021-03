L’oiseau le plus vieux du monde, âgé de 70 ans, a donné naissance à un nouvel oisillon (photo)

Wisdom est une femme albatros de Laysan vivant dans les îles Midway à Hawaï et à 70 ans, elle est considérée comme étant le plus vieil oiseau sauvage au monde. Et malgré son âge, le volatile à une nouvelle fois donné naissance à un oisillon, selon les experts de l’US Fish and Wildlife Service (USFWS). Le petit, fruit des amours de Wisdom et d’Akeakamai, est né le 1er février dernier.

Le couple est « ensemble depuis au moins 2010, et potentiellement beaucoup plus longtemps. Cependant, il est probable que Wisdom ait eu plus d'un partenaire au cours de sa vie », d’après les spécialistes, rapporte 20Minutes. Après la naissance du bébé, qui devrait prendre son envol dans un an environ, « Wisdom est retournée en mer pour se nourrir et son compagnon Akeakamai a pris en charge les tâches d’incubation. Les parents d’albatros partagent les tâches d’incubation et une fois que les poussins éclosent, partagent les tâches d’alimentation », ont-ils ajouté.

Cette espèce d’albatros est connue pour sa longévité et est d’ailleurs l’espèce d’oiseau sauvage qui vit le plus longtemps. Mais si la moyenne est normalement de 50 ans environ, explique Geo, la durée de vie de Wisdom est particulièrement impressionnante. C’est pourquoi elle doit avoir donné naissance à au moins une trentaine de petits dans sa vie, précise 20Minutes.