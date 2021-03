Le baeckeoffe, mets traditionnel par excellence

Voilà un mets traditionnel par excellence. Avec la choucroute garnie et la flammekueche, le baeckeoffe est le plat emblématique de l’Alsace. C’est le pot-au-feu mijoté présent dans toutes les cultures et partout sur la planète, mais, dans cette version, cuit à l’étouffée au four pendant des heures. Originaire du Bas-Rhin, soit Strasbourg et sa région, ce plat a pourtant des racines bien antérieures. Il serait en effet dérivé du hamin, pot-au-feu issu de la cuisine juive. Ce dernier est le repas parfait à cuisiner pendant le shabbat.

