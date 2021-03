L’atterrissage complètement raté d’un albatros fait le buzz (vidéo)

Hoani Langsbury, chargé du tourisme dans la réserve, explique en plus au Guardian que l’albatros a eu « tout le temps nécessaire pour apprendre à se poser correctement », ce qui rend cet atterrissage d’autant plus inhabituel. Cela fait dire aux spécialistes qu’à moins d’être très maladroit, ce n’est pas l’oiseau qui est en cause dans cette mésaventure mais une rafale brusque et brutale.

La caméra était au bon moment, au bon endroit, pour capturer une image pour le moins insolite : celle d’un « crash » d’un albatros adulte tentant d’atterrir. Arrivé sur une falaise, il s’est retrouvé un temps la tête dans le sol et les pattes en l’air, mettant ensuite plusieurs secondes avant de se retourner. La vidéo, prise à Taiaroa Head, au sud de la Nouvelle-Zélande, a tellement plu aux internautes du pays qu’elle a été vue plus de 1,2 millions de fois sur la publication originale, sur Twitter (soit environ l’équivalent du quart de la population néo-zélandaise).

La vidéo, aussi anecdotique soit-elle, a au moins eu un mérite : donner aux ornithologues l’opportunité de sensibiliser le public sur le cas des albatros. Ils sont en effet les « oiseaux marins les plus menacés du monde » d’après Rory Crawford, responsable d'une équipe spéciale sur le sujet à la Royal Society for the Protection of Birds. « 15 des 22 espèces d'albatros risquent l'extinction », déclare-t-il à CNN. Ces oiseaux sont notamment victimes d’incidents avec des navires de pêche. La lenteur de leur cycle de reproduction n’aide pas non plus à préserver l’espèce.