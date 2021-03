«Quotidien»: la psychanalyste Elisabeth Roudinesco choque en évoquant «une épidémie de transgenres»

Yann Barthès, surpris par cette déclaration, lui demande alors de préciser ce qu’elle veut dire. « Il y a des gens qui se sentent dans une identité qui n’est pas la leur depuis leur enfance, cela existe et cela s’est appelé le transexualisme, et aujourd’hui on parle de transgenre », répond d’abord Élisabeth Roudinesco. « Quand un enfant de 8 ans dit qu’il est de l’autre sexe, en quoi il est habilité ? », dit-elle. « On peut lui dire ‘peut-être mais tu as une anatomie, alors tu verras plus tard si tu as envie de changer de sexe’ ».