Cardi B et son titre «Bodak Yellow» entrent dans l’histoire de la musique

Le titre est sorti en 2017 et vient d’atteindre les 10 millions de copies vendues pour être certifié disque de diamant par la Recording Industry Association of America. À noter que le pallier des 10 millions de copies vendues comptabilise aussi les streams audio ou vidéo, dont une copie équivaut à 150 streams. Cette certification est d’autant plus importante que c’est la première fois qu’elle est attribuée à une rappeuse.

La chanteuse n’a pas manqué de remercier ses fans sur les réseaux. Elle dit dans l’une de ses posts Twitter : « Je voulais juste vous dire, merci beaucoup beaucoup, parce que sans vous, cela n’aurait pas été possible. Ça a vraiment fait ma journée, et ça m’a vraiment remonté le moral ».

Le morceau est monté en première place du Billboard en octobre 2017. C’était alors première rappeuse à atteindre cette position, 20 ans après Lauryn Hill’s et son morceau « Doo Wop (That Thing) », le 14 novembre 1998.