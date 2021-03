«Traumatisés», des candidats australiens de «Mariés au premier regard» attaquent la production en justice

A côté de la version belge, celle australienne de « Mariés au premier regard » est nettement plus controversée. La sixième saison a même provoqué un tollé tel que l’affaire se retrouve aujourd’hui face à la justice. Les candidats de cette édition s’estiment en effet « traumatisés » par leur expérience télévisuelle, la production ayant à la fois exagéré certains traits de leurs portraits tout en n’offrant qu’une aide psychologique dérisoire pour les soutenir.

Une émission aux multiples polémiques

La saison ici en cause a été diffusée il y a deux ans en Australie. Elle avait alors provoqué l’indignation des internautes, choqués par les candidats de l’émission. D’après ces derniers, la production a toutefois déformé leurs propos et leurs portraits. Un cauchemar qui aurait pu se terminer avec la fin de la saison en Australie… sauf que non ! Par la suite, la production a permis la diffusion en Flandre et au Royaume-Uni, avec toujours le même type de réactions de la part des téléspectateurs. Pire : aujourd’hui, c’est au tour de l’immense audimat américain de regarder le programme.

Maintenant, c’en est trop pour les candidats australiens. Ils demandent une compensation financière à la production, ont engagé des avocats et l’affaire devrait déboucher sur un procès. Leur but : rétablir la vérité sur ce qu’il se serait vraiment passé devant les caméras.