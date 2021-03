Un Polonais rate le test théorique du permis de conduire… pour la 192e fois

Parfois, passer le permis de conduire se fait comme une lettre à la poste. Mais pour un habitant de Piotrków Trybunalski, près de Łódź en Pologne, c’est un véritable cauchemar. En 2004, il a perdu son permis et il essaie depuis de le récupérer, mais les échecs se succèdent. Selon les médias locaux, il en est à sa 192ème tentative pour passer l’examen théorique.

Encore et encore…

Aujourd’hui âgé de 50 ans, l’homme en question a dépensé un total de plus de 1.300€ pour atteindre son but. Toutes les deux semaines, il retente sa chance, sans succès. D’après les journaux locaux, les Polonais réussissent en moyenne l’examen théorique en 2-3 fois, mais dans le centre d’examen de Piotrków Trybunalski, réputé pour être un des plus faciles du pays, plus de 70% des candidats réussissent du premier coup.

Comment donc ce cinquantenaire fait-il pour rater autant de fois ? L’histoire ne le dit pas, mais cela a intrigué un site polonais spécialisé dans l’automobile, Motogen, qui a interrogé un membre du personnel de l’école de conduite en question. « Vous pouvez comprendre l'ignorance et le stress de quelqu'un qui rate 5 ou 8 fois l'examen théorique, mais presque 200 fois ? ! », s’exclame-t-il. « Il devrait y avoir des règlements ordonnant, après la 20e ou la 50e tentative infructueuse, d'effectuer des tests psychologiques spécialisés de prédispositions à être conducteur. Peut-être que ce monsieur réussira enfin et qu'il le fera, mais je ne le laisserai pas prendre le volant, car je pense qu'il sera une menace », déclare-t-il.