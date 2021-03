Patrick Sébastien: «Je suis boycotté par toutes les chaînes de France Télévisions!» (vidéo)

Pendant l’interview, les deux hommes sont revenus sur la cérémonie des César mais aussi sur la vision de Patrick Sébastien sur la télévision. Pour ce dernier, la télévision est trop coupée du grand public. Il dénonce un entre-soi et revient sur son éviction de France 2. Il explique à Jean-Marc Morandini : « Je te dis, je suis interdit sur le service public ! Mais je suis interdit, interdit ! Ça veut dire que je ne peux même pas être invité ! ». Il ajoute même : « Il y a des ordres pour m’interdire ! ».

Voilà deux ans que Patrick Sébastien a été évincé de France 2. Après 20 ans sur la chaîne, notamment avec son émission « Le Plus Grand Cabaret du monde », l’animateur a visiblement toujours un ressenti contre la chaîne et le groupe. C’est au micro de Jean-Marc Morandini dans CNews, que l’ancien animateur s’est exprimé.

D’autres projets avec TF1 et C8

L’animateur et chanteur ne s’avoue pas vaincu pour autant. Il travaille sur des projets avec TF1 et C8 : « Mais ce n’est pas grave ! TF1, est très sympa avec moi. C8 est très sympa avec moi, ce n’est pas dit qu’on ne m’y reverra pas, mais pas pour faire des émissions ». Patrick Sébastien travaille effectivement sur une tournée à la façon du « Plus Grand Cabaret du monde » sur TF1. Quant à C8, une grande émission 100 % Sébastien était organisée en novembre dernier.