La chanson d’Annie Cordy jugée «raciste» fait réagir des personnalités et le parolier

Ce cacao en question était de la marque Cho Kakao. Il continue : « On imagine la brousse. Et vous savez ce que c’est, quand on dort très peu, on n’est pas ’shooté’ mais presque. Quand on est très très très fatigué, on est dans un état un peu second. Et j’ai alors imaginé que des guerriers partaient à la chasse aux lions en criant « Cho Kakao ». La chanson est venue comme ça. J’ai présenté cela à Annie Cordy. La musique du refrain et les paroles du refrain, j’ai fait cela devant mon petit-déjeuner, en quinze minutes ».