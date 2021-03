Les internautes inquiets: positive au Covid-19, Roselyne Bachelot aurait-elle contaminé Michel Sardou? (photos)

Ce samedi, la ministre française de la Culture, Roselyne Bachelot a annoncé avoir été testée positive au Covid-19. Cela a provoqué une grande inquiétude chez les internautes qui ont vu son message… mais pas forcément vis-à-vis d’elle. Beaucoup ont en effet fait le lien avec une rencontre qui a eu lieu à peine 24 heures plus tôt. Roselyne Bachelot remettait alors les insignes de Commandeur de la Légion d'honneur à Michel Sardou. Certains se demandent donc si le chanteur est à considérer comme un cas contact.

Un masque salvateur ?

Vu les photos de l’entrevue entre la ministre et Michel Sardou, il y aurait en effet des raisons de s’inquiéter. On voit en effet Michel Sardou et Roselyne Bachelot se tenir mutuellement par les bras. Sur un autre cliché, l’artiste apparaît sans masque, devant la ministre qui a heureusement continué à le porter.