Justin Bieber accusé de plagiat par le groupe Justice

Le nouvel album de Justin Bieber, dénommé « Justice », utilise-t-il illégalement sur sa pochette le logo du groupe homonyme ? C’est la question que pose ce dernier. La ressemblance peut en effet prêter à confusion. La police des caractères n’est pas la même mais le T prend là aussi la forme d’une croix. Pour le duo français, c’est assez pour qu’une procédure judiciaire soit lancée aux Etats-Unis.

Un hasard ou pas ?

Le 10 mars dernier, l’avocat du groupe a envoyé à Justin Bieber un courrier pour lui demander de « cesser toute utilisation de la marque de Justice dans toutes les activités personnelles et professionnelles, y compris, son album et ses réseaux sociaux ». L’affaire est d’autant plus sensible que des pulls de Justin Bieber sont vendus avec le fameux logo, en marge de la sortie du disque. « Votre utilisation de la marque est illégale. Vous n'avez pas reçu la permission de l'utiliser. De plus, le travail de Bieber n'est en aucun cas affilié à, soutenu par ou parrainé par Justice. Un tel usage de la marque est non seulement illégal, mais risque de tromper et de semer la confusion chez les clients. La marque de Justice a la priorité aux États-Unis et à l'étranger », conclut l’avocat.