Michel Sardou devient cas contact: «J’en ai marre»

Vendredi dernier, Michel Sardou recevait son titre de commandeur de la Légion d’honneur des mains de Roselyne Bachelot. Le lendemain, la Ministre de la Culture annonce sur Twitter, être testée positive au Covid-19. Les internautes se sont inquiétés sur une potentielle contamination entre Roselyne Bachelot et Michel Sardou.

Commandeur Covid

Le chanteur a accordé une interview au Parisien. Il annonce être en forme mais est dépité de devoir s’isoler : « C’est la seule sortie que je me suis permise depuis des mois, vous le croyez ça ? À part un peu l’été dernier, je n’ai pas bougé de la maison depuis un an. Ma femme m’a carrément cloîtré. C’est long, j’en ai marre ». Il ajoute tout de même un peu d’humour à la situation : « On m’a refilé cette saloperie en même temps que le titre de commandeur. Je suis commandeur Covid ».

Michel Sardou n’est pas non plus rancunier. Il doit encore se faire tester ce mercredi pour savoir s’il y a eu contamination : « Nous n’étions que trois ! Ma femme, une amie de ma femme et moi. Roselyne Bachelot était juste accompagnée de deux collaborateurs. Je ne voulais pas faire de fête. Je suis prudent et respectueux des règles » explique-t-il au Parisien.