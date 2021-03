La chanteuse Vitaa annonce avoir contracté le coronavirus

Inquiets depuis quelques jours, les fans de Vitaa ont enfin eu leur explication. Agacée par les rumeurs qui couraient à son sujet, la chanteuse a en effet mis les choses au clair sur Instagram, expliquant pourquoi elle avait dû annuler, en dernière minute, deux apparitions télévisées le week-end dernier.

« Je suis en train de lire tout et n’importe quoi sur les réseaux, c’est en train de me rendre ouf », s’est exprimée Vitaa dans une story, annonçant ensuite que oui, elle avait contracté le coronavirus : « On a découvert que j’avais le Covid, comme pas mal de gens en Ile-de-France en ce moment. J’ai eu deux jours un peu compliqués, franchement ça va beaucoup mieux, Dieu merci ».

L’acolyte de Slimane a aussi précisé que ses passages dans « On est en direct » avec Laurent Ruquier et dans « 20h30 le dimanche » chez Laurent Delahousse allaient être reprogrammés. « On est en train de recaler ces télés, mais bien évidemment je n’allais pas aller contaminer tout le monde », a expliqué Vitaa, « dégoûtée la première d’avoir à les annuler ».