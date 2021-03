«Si tu ne peux pas faire un bisou à une copine, au secours»: les propos de Pierre Ménès coupés au montage

Il affirme même ne pas regretter d’avoir fait un tel geste car, dit-il dans l’extrait, « je ne l’ai pas vraiment fait ». « Je me souviens d’être surpris, je me souviens de son bras autour de moi. Je me souviens de m’être dit ‘Oh c’est chouette, elle joue le jeu’ », poursuit le consultant sportif. Pierre Ménès ne comprend donc pas pourquoi maintenant, Isabelle Moreau trouve « cette image dévastatrice », comme elle l’a confié à Marie Portolano. Dans le documentaire, elle explique en effet à la réalisatrice que le fait d’avoir « jouer le jeu » en 2011 est quelque chose de terrible. « Q uelle crédibilité accorder à une femme qu’on peut embrasser comme ça, selon son bon vouloir ? » se désole-t-elle.

Mais ces propos agacent visiblement Pierre Ménès, lorsque Marie Portolano lui dévoile. « ‘Image dévastatrice’, là aussi il faut avoir conscience de ce qu’on dit. Elle ne m’en a jamais parlé [...] Elle le dit: au moment où ça se passe, elle ne le prend pas mal. C’est la société qui l’a fait évoluer, c’est la société qui lui dicte ce qu’elle dit là », lance le consultant sportif, qui « regrette la réaction » d’Isabelle Moreau et en est même « assez choqué ». « Ce n’est pas un smack qui va te salir non plus, faut se calmer […] Mais tout ça, c’est ce que je ne supporte plus aujourd’hui. Si tu ne peux pas faire un bisou sur la bouche à une copine, au secours quoi ! Au secours », déclare encore Pierre Ménès dans la séquence révélée ce jeudi.