Pierre Ménès viré par l’éditeur de FIFA

Si Canal+ le garde toujours sous son aile, Pierre Ménès commence à ressentir les conséquences du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » sur sa carrière. Ses récentes déclarations sur les comportements sexistes qu’il a eus vis-à-vis de Marie Portolano et Isabelle Moreau ont provoqué une riposte du côté de l’éditeur de FIFA, EA Sports. Leur collaboration appartient désormais au passé, comme le fait savoir sur Twitter la marque de jeux-vidéo.

Une différence de traitement entre les jeux à venir et déjà existants

Jusqu’ici, EA Sports utilisait la voix du célèbre commentateur sportif dans ses parties de football sur consoles. Mais suite aux affaires qui accablent Pierre Ménès, ce partenariat est devenu délicat, d’où la réaction de l’éditeur. « Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d’EA Sports FIFA. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n’intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22, ni dans les versions ultérieures du jeu », a déclaré la marque américaine.

Quant aux versions préexistantes de FIFA, EA Sports a fait savoir que rien ne serait fait. En cause : les « désagréments que pourrait causer le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel ». Les joueurs qui « ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès » ont néanmoins « la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix », fait savoir l’éditeur.