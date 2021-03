Pékin Express: des candidates victimes de racisme en Grèce (vidéo)

Dans la nouvelle saison de « Pékin Express », réalisée en deux temps à cause du coronavirus, deux candidates, Nour et sa mère Kaoutar, ont vécu un parcours un peu plus difficile que les autres lors d’une des étapes du voyage, en Grèce en l’occurrence. En cause : leurs origines maghrébines, mal perçues par les locaux. Elles ont ainsi fait face à un racisme parfois explicite qui les a quelque peu retardées dans leur aventure.

Du racisme non visible à l’écran ?

Dans leur interview par 20 Minutes, les deux femmes expliquent que si elles étaient plus discriminées en Grèce que lors des autres étapes, ce n’était pas le fruit du hasard. « La famille chez qui on a dormi nous a dit que les Grecs, en ce moment, à cause du conflit gréco-turc, avaient un problème avec tout ce qui est Maghrébins et Arabes. On a reçu beaucoup d’insultes, de remarques, de reproches. On nous a menacées d’appeler la police à plusieurs reprises », confie Nour. « Nous en Grèce, on a senti beaucoup de racisme à notre égard. On est quand même typées de peau, plus moi que Nour, donc ça nous a mis des freins dans l’aventure », déclare Kaoutar.

Interrogée ensuite par Purepeople, Nour ajoute : « On se faisait insulter. Les gens s’arrêtaient devant nous pour nous regarder de haut en bas et ils verrouillaient les voitures. Dès qu’on demandait de nous prendre en voiture on nous criait dessus, parfois même on nous bousculait ». « Ils voulaient appeler la police », se souvient sa mère. « Les pompiers aussi, il n’y avait pas que les locaux. La police par exemple nous disait de partir, nous refusait le stop sur la route. Heureusement qu’on est deux personnes joviales qui ne s’arrêtent pas sur une déception ».