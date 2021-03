Albert de Monaco critique Harry et Meghan (vidéo)

Ce jeudi 25 mars, la BBC avait l’honneur d’interroger le prince Albert II de Monaco. Parmi les sujets abordés à l’antenne, la présentatrice Yalda Hakim a voulu revenir sur le cas d’Harry et Meghan, sous le feu des projecteurs depuis leur interview controversée. Le souverain s’est montré quelque peu embêté par cette question qu’il n’a pas pour autant évitée, répondant clairement sur ce qu’il pensait du sujet.

« Cela m’a un peu dérangé »

Albert de Monaco explique d’abord qu’il « est difficile de se mettre à la place de quelqu’un ». Mais très vite, il alterne entre moments d’empathies et critiques non dissimulées envers Harry et Meghan. « Je peux comprendre le type de pression qu’ils subissaient, mais je pense que ce genre de conversation doit avoir lieu en privé, en famille. Cela ne doit pas être exposé au public », explique-t-il. « Cela m’a un peu dérangé. Je peux comprendre d’où cela vient, d’une certaine manière, mais cela n’était pas la forme appropriée pour avoir ce type de discussion ».

Yalda Hakim a conclu cette discussion en demandant au prince s’il avait quelques conseils à donner à Harry et Meghan. « Je lui souhaite le meilleur. C'est un monde difficile, et j'espère qu'il aura le jugement et la sagesse nécessaires pour faire les bons choix », confie-t-il.