Le prince Harry s’engage dans la lutte contre les fake news

C’est la Guardian qui a dévoilé l’information mercredi. Selon le quotidien britannique, le prince Harry a donc décidé de s’engager dans la lutte contre les fake news et a rejoint un think tank américain qui se penche sur le sujet.

Ce n’est pas une nouvelle étonnante, étant donné que le problème des fake news touche de près le prince Harry et sa femme Meghan Markle, qui ont d’ailleurs quitté le Royaume-Uni pour échapper à la « toxicité » des tabloïds britanniques. Le couple avait d’ailleurs attaqué ces derniers en justice et Meghan Markle avait remporté, en février dernier, sa bataille contre le Mail On Sunday.

Le prince Harry fait donc maintenant partie d’une commission de quinze personnes, qui travailleront sur une solution pour faire obstacle à la désinformation. Parmi les collègues de travail du duc de Sussex se trouvent notamment l’ancien champion d’échecs Gary Kasparov, mais aussi Kathryn Murdoch, la fille de Ruppert Murdoch, propriétaire du Sun. Un spécialiste de la cybersécurité et une journaliste, entre autres, font également partie du groupe de réflexion, qui sera chargé de rencontrer des experts des fake news.