Canal de Suez: le porte container fait rire les internautes

Voilà une presque une semaine que le porte container de 400 mètres de long bloque le fameux canal de Suez. L’événement est très problématique puisque c’est par cette voie maritime que transit 10 % des marchandises mondiales. Les bateaux attendent de part et d’autre pour passer et offrent des images surréalistes. Pendant cette attente, 130.000 moutons sont coincés sur des bateaux. D’autres marchandises risquent de se perdre et le prix du pétrole fluctuer. Pour autant la situation arrive à faire rire les internautes et l’occasion de réviser son permis de conduire :

Ce porte container et Twitter réveillent principalement des angoisses dues à la procrastination :