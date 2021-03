George Martin, créateur de «Game of Thrones» signe un contrat de 5 ans avec HBO

Martin, dont la série de romans « Le Trône de Fer » a donné lieu à la série à succès « Game of Thrones », est déjà au travail sur une adaptation d’un prélude à la série, « House of the Dragon », qui se déroule 300 ans plus tôt. La série dérivée est annoncée pour 2022.

Participation à deux autres projets

Dans son communiqué, WarnerMedia confirme en revanche que l’écrivain va faire partie de l’équipe de production de deux projets HBO inspirés par des œuvres d’autres auteurs de romans fantastiques : « Qui a peur de la mort » (« Who fears death ? ») de Nnedi Okorafor et « Repères sur la route » (« Roadmarks ») de Roger Zelazny.

Martin est aussi impliqué dans l’adaptation pour Netflix d’une de ses premières nouvelles, « Les Rois des sables » (« Sandkings ») et cette multiplication des projets fait craindre aux fans du « Trône de Fer » que l’auteur, âgé de 72 ans, ne puisse terminer son cycle littéraire, déjà dépassé par la série télévisée.

Voilà près de dix ans que le dernier volume de la saga, « A Dance with Dragons », a été publié. La série « Game of Thrones » possède le record de la série la plus diffusée dans le monde, et de la série la plus chère avec un budget de 100 millions de dollars pour la sixième saison.