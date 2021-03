Mallory Gabsi de «Top Chef» se lance dans les foodbox

Un an après être arrivé demi-finaliste de « Top Chef » – le second plus jeune candidat à y parvenir – Mallory Gabsi continue à développer ses projets. Le chef se lance dans les foodbox, ces colis à récupérer pour pouvoir goûter à une cuisine gastronomique. Sur le site malloryathome.be, Mallory Gabsi présente ses box où vous retrouverez : « des conseils pour le dressage, des recommandations pour une dégustation optimale et surtout une explication des saveurs ». L’occasion de profiter d’un « voyage gourmand singulier qui se réinvente chaque semaine ».

Lors de plusieurs interviews, le jeune chef explique qu’il voulait partager des bons plats qui s’accordent avec les saisons et disponible pour toute la Belgique francophone. Un challenge logistique important. Le projet ne pourrait durer que le temps du confinement et de la crise sanitaire. Pour les prochaines commandes, jusqu’au 7 avril, il y aura au menu : Short rib de bœuf, tomates épicées et flageolet des Flandres accompagnés d’une purée aux olives et huile vierge.