Le miel, les abeilles et l’homo sapiens

Dans l’Antiquité, il était considéré comme la version terrestre de l’ambroisie, la nourriture des dieux, « un symbole de richesse et de félicité » (in « Grand Larousse gastronomique »). Dans le plus grand best-seller de tous les temps, la Bible, la « Terre promise » est bien cette contrée où coulent le lait et… le miel. L’homme en consomme depuis la nuit des temps. Le fait est que l’humain est très friand de cette substance sucrée produite par les abeilles à partir du nectar des fleurs ou bien du miellat, c’est-à-dire cette excrétion des insectes...