Test – Space Otter Charlie: «loutrement» plaisant

Si on nous avait dit qu’un jour on mettrait la main sur un titre dans lequel on contrôlerait une loutre appelée Charlie et qui se balade dans l’espace, on ne l’aurait pas cru. C’est pourtant le pari osé qu’a tenté de relever le studio Wayward Distractions. Space Otter Charlie se positionne comme un jeu écologiste. En 2500, les êtres humains ont quitté la Terre, devenue inhabitable suite au réchauffement climatique et à la pollution. Les animaux sont alors les derniers à vivre sur la planète bleue, mais se rendent vite compte qu’ils ne peuvent rester plus longtemps sur une planète qui leur...