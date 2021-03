Des scènes surréalistes et choquantes de «Pyramide» avec Pépita ressurgissent (vidéo)

Des scènes du jeu télévisé « Pyramide », diffusé de 1991 à 2003 sur France 2 et animé par Patrice Laffont, refont surface et avec grand bruit. Étienne Carbonnier est désormais animateur de l’émission « Canap 95 », qui a pour but de montrer des images d’archive de télévision de son enfance. Lors de l’émission du mardi 30 mars, le journaliste a montré une sélection de passages choquants concernant le traitement de Pépita dans l’émission.

La jeune femme avait pour rôle d’apporter les cadeaux pour les invités et parfois de co-animer l’émission. Dans les passages qui sont ressortis, Pépita est constamment humiliée, cible de blagues racistes et sexistes. Tout y est entre les réflexions aberrantes et les rires du public, visiblement pas choqués de la situation à l’époque.