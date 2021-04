Les dessous de l’affaire Christian Quesada révélés par un documentaire

Ce mardi soir, la chaîne française RMC Story diffusait le documentaire « La face cachée de Christian Quesada, les nouvelles révélations ». Le spécialiste judiciaire Dominique Rizet y retrace les détails de l’affaire de pédophilie pour laquelle a été condamné l’ancien maître des « 12 Coups de midi ». Après avoir épluché le dossier de plus de 400 pages, il a découvert que les faits qui ont été reprochés à Christian Quesada remontent à bien avant son passage sur TF1.

Des condamnations multiples

Parmi les faits que l’on découvre, il y en a qui datent de 2008. Christian Quesada a alors déjà été condamné pour exhibition sexuelle et est en couple avec Emilie, la mère de ses deux enfants. Cette année-là, elle trouve des éléments choquants sur l’ordinateur de son compagnon. « Elle découvre un profil qu’a créé Christian Quesada où il se fait passer pour une jeune fille de 15 ans et converse avec d’autres jeunes filles et leur demande d’envoyer des photos d’elles nues », dévoile Dominique Rizet.