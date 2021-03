L’ancien «maître de Midi» Christian Quesada sorti de prison

En avril 2020, la justice française tranchait : Christian Quesada, ancien recordman des « 12 Coups de midi », était condamné à trois ans ferme d’emprisonnement pour corruption de mineurs et détention d’images pédopornographiques. Même pas un an plus tard, le journal Le Progrès annonce qu’il est déjà libéré. Un fait rendu possible grâce aux remises de peine.

Fini la prison mais pas le suivi socio-judiciaire

Car avant sa condamnation, Christian Quesada avait déjà fait de la prison. Fin 2017, peu après son moment de gloire sur TF1, une enquête commence suite à une plainte d’une fille. Placé en détention provisoire et mis en examen en 2019, il finit par reconnaître les faits de corruption sur mineurs et de détention d’images pédopornographiques après que la police ait inspecté les disques durs de son ordinateur. Il avait alors été placé en détention provisoire avant de connaître sa peine en 2020.

« Après deux ans passés au quartier d’isolement de la prison de Bourg-en-Bresse, Christian Quesada vient d’être libéré. Il a purgé la totalité de sa peine, par le jeu des remises de peine. Il aurait quitté le département de l’Ain. Il avait rendu les clés de sa maison d’Hauteville l’été dernier », fait savoir Le Progrès.