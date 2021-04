Un journaliste interrompu en plein direct au Bois de la Cambre: «Je vous ai demandé de me laisser travailler»

Après « La Boum » jeudi soir au Bois de la Cambre, la police était sur le qui-vive, de peur de voir une nouvelle fête débuter. Des journalistes étaient également présents, afin de donner des informations en direct sur ce qui se déroulait dans le grand parc bruxellois.

Plusieurs centaines de jeunes s’y trouvaient aux alentours de 19h, et la tension avec les forces de l’ordre était palpable. C’est en tout cas ce que rapportait un journaliste de RTL TVI, en duplex au Bois de la Cambre lors du JT du soir de la chaîne privée. Mais en pleine explication sur la situation, le reporter est interrompu une première fois par un jeune homme, passant sa tête dans le champ de la caméra. « Bonsoir Monsieur, excusez-moi, je fais mon travail. On pourra en discuter juste après si vous vous voulez », lui lance alors le journaliste, qui continue son direct.

C’était sans compter sur le jeune badaud, qui revient alors à la charge, agaçant quelque peu le journaliste : « Je vous ai demandé de me laisser travailler, merci. Juste après on en parle, merci ». Le message a eu l’air de passer, et il a finalement pu terminer son duplex sans autre interruption.